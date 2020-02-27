İdlib'de alçak saldırı sonrası rejim hedefleri ateş altına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye İdlib'de hava saldırısında iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı" açıklamasında bulundu. Bakanlık, bölgedeki rejim hedeflerinin ateş altına alındığını ve 114 unsurun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB): 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildi, 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.
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