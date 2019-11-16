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16 Kasım 2019 Cumartesi 21:53:07 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 21:54:00

Hollanda'da ırkçılık karşıtı protesto

Farklı kentlerde yapılan gösterilerde Noel Baba'nın Hollanda'ya gelişini kutlamak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanması ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle protesto edildi.

Hollanda'nın farklı kentlerinde ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Hristiyan dünyasında önemli bir din adamı olarak kabul edilen ve zamanla "Noel Baba" olarak tanınan Aziz Nikola'nın "Hollanda'ya gelişini kutlamak" üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıranların yüzlerini tamamen siyaha boyaması, ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto edildi.

Lahey kentindeki gösteride Koekamp Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Irkçılığı durdur", "Kara Peter ırkçılık" ve "Siyah yüz, çocuk şenliği değil" yazılı dövizler taşıdı, "Kara Peter dışarı" ve "Daha fazla siyah yüz istemiyoruz" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda eylemler sayesinde bazı belediyelerin Noel Baba'nın yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımıyla yüzlerinin sadece bir bölümünü siyaha boyaması ve Kara Peter olarak adlandırılmaması kararı aldığı hatırlatıldı.

"Kara Peter" ile mücadelenin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekilen konuşmalarda, tüm ülkede bu farkındalık oluşana kadar eylemlere devam edileceği vurgulandı.

Irkçılık iddiası

Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda'ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıranların yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor.

Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, "korunması gereken bayramlar" listesine dahil edilen Noel Baba'nın gelişi, 1964'ten bu yana törenlerle kutlanıyor

Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık'a kadar birçok yeri gezerek çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda genelinde 5 Aralık'ta Noel Bayramı kutlanıyor.

Konu mahkemeye de taşınmıştı

Noel Baba festivallerinin başlaması ile ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor.

İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yanı sıra Amsterdam Mahkemesinin kararlarında, Noel Baba'nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmedilmişti.

Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin, sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.

(AA)

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