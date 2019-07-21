Hindistanlı ünlü komedyen sahnede öldü, izleyiciler şovun parçası sandı
Hindistanlı stand-up göstericisi Manjunath Naidu, Dubai’de gerçekleştirdiği şov sırasında fenalaşarak yere düştü. İzleyiciler bunun "gösterinin bir parçası" olduğunu düşünürken ünlü komedyen hayatını kaybetti.
TM Dijital Haber Merkezi
Hindistan’ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere “kendisini kötü hissettiğini” söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi.
Gulf News’te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi.
Hint komedyen Naidu’nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin kahkahaya boğulduğu, çünkü bunun da “gösterinin bir parçası” olduğunu düşündükleri ifade edildi.
Naidu’nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.
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