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20 Ekim 2019 Pazar 19:24:22 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 19:27:03

Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığı

Hindistan'da, Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili karar yakın zamanda açıklanması beklenirken, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Uttar Pradeş eyaletine bağlı Deoband Belediyesi temsilcisi Gajraj Rana, bölgedeki Hindulara kendi güvenlikleri için "kılıç stoklamaları" çağrısı yaptı.

Hindistan'ın "news18" internet sayfasının haberine göre, Rana, Babri Camisi arazisine ilişkin Yüksek Mahkemede görülen davayla ilgili kararın kendi lehlerine olacağından emin olduklarını belirterek, bölgedeki gergin atmosferden ötürü kendilerini koruyabilmek için Hindu halkının Dhanteras Festivali'nde "altın ya da gümüş süs eşyaları yerine demirden kılıçlar almasının" daha uygun olacağını ifade etti.

Rana, Hinduları, "Işık Bayramı" olarak da bilinen geleneksel "Diwali Festivali" öncesinde kutlanan "Dhanteras Festivali'nde kap kacak yerine demirden kılıçlar satın almaya" çağırarak, "Bu kılıçlar, zamanı geldiğinde kendimizi korumak için faydalı olacaktır." dedi.

Sözleriyle, toplumun herhangi bir kesimini ya da dini kast etmediğini savunan Rana, açıklamasının, "kendi toplumuna verilen bir mesaj olduğunu ve daha farklı bir şekilde yorumlanmaması gerektiğini" ileri sürdü.

BJP'nin Uttar Pradeş Sözcüsü Chandramohan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rana'nın söyleminin parti için herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığını ifade ederek, "BJP, bu tür bir dili onaylamıyor. Parti liderleri için çok net belirlenmiş kurallar vardır. Herhangi bir eylem veya ifade, yasalar çerçevesinde yapılmalı veya söylenmelidir. Kimse hukukun üstünde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Diwali Festivali'nin ilk günü olarak kabul edilen Dhanteras Festivali, ülkede bu yıl 25 Ekim'de kutlanacak.

Ara buluculuk süreci sonuç vermemişti

Yüksek Mahkeme, martta Müslümanlar ve Hindular arasındaki onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında ara buluculuk yoluyla çözüm bulunmasına hükmetmişti.

Taraflar arasında ara buluculuk sürecinin çözümle sonuçlanmaması üzerine 6 Ağustos'tan itibaren davayla ilgili Yüksek Mahkemede görülmeye başlanan duruşmalar, 16 Ekim'de tamamlanmıştı.

Mahkemenin, radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arazisine Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle, Müslümanlar ve Hindular arasında çıkan anlaşmazlıkla ilgili yıllardır süren davaya ilişkin kararını gelecek ay açıklaması bekleniyor.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. 

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu Vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

(AA)

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