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10 Kasım 2019 Pazar 19:20:24 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 19:21:41

Hindistan'da Babri Cami kararı sonrası 37 kişi gözaltına alındı

Hindistan'da, Babri Camisi arazisinin Hindulara verilmesinin ardından sosyal medyada "tahrik edici" ifadeler kullanan veya kutlama yaparak rahatsızlık veren 37 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Müslümanlar ve Hindular arasındaki Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar verilmesinin ardından sosyal medyada "tahrik edici" ifadeler kullanan, çeşitli bölgelerde kutlama yaparak rahatsızlık yaratan 37 kişi gözaltına alındı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, emniyet güçleri, ülkenin en kalabalık ve Müslümanların en fazla bulunduğu Uttar Pradeş eyaletinde, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının Babri Cami arazisinin Hindulara verilmesinden sonra uygunsuz içerik paylaştığı belirtildi.

Eyalet polisi, sosyal medyada tahrik edici dil kullanan, çeşitli bölgelerde kutlama yaparak rahatsızlık yaratan veya kararı destelemek amacıyla şeker dağıtırken toplum huzurunu bozan 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Eyaletin başkenti Lucknow'da yetkili polis müfettişi Kalanidi Nathani, Twitter'daki paylaşımında, Hindistan vatandaşlarına sosyal medyayı kötüye kullanmama çağrısı yaptı.

Polis yetkilileri, Babri Cami kararıyla ilgili olarak Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta uygunsuz içerik paylaşan ve tahrik edici dil kullanan kişilere "sıfır tolerans" gösterileceğini bildirdi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin herhangi bir bilgi talebine yanıt vermedi.

Babri Cami'nin bulunduğu eyalette, 1992'de yaşanan benzer bir ayaklanmanın tekrar vuku bulmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Caminin bulunduğu Ayodhya (Faizabad) kentine 4 bin güvenlik görevlisi sevk edilirken, eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verilmişti.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, kabinesindeki bakanlara "gereksiz" ve "tartışmalı" ifadeler kullanmaktan kaçınmalarını talep etmişti.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif bir arazi tahsis edileceği ifade edilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

(AA)

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