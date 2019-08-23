23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:38:49
Hava kirliliği delirtiyor
ABD’deki Chicago Üniversitesi’nden uzmanlar, 151 milyon Amerikalı ve 1.4 milyon Danimarkalı kişinin sağlık sigortası verilerini inceleyerek, çocuk yaşta hava kirliliğine maruz kalanlarla akıl hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.
ŞİZOFRENİ OLMA RİSKİNİ ARTIRIYOR
Hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde bipolar bozukluğun yüzde 27, ağır depresyonun da yüzde 6 arttığı gözlemlendi. Danimarka’da ise hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluğun yüzde 29, kişilik bozukluğunun yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.
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