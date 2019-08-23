Hava kirliliği delirtiyor

ŞİZOFRENİ OLMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde bipolar bozukluğun yüzde 27, ağır depresyonun da yüzde 6 arttığı gözlemlendi. Danimarka’da ise hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluğun yüzde 29, kişilik bozukluğunun yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.