22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 00:09:37
"Harry'den ayrılmamı istediler"
İngiliz Kraliyet Ailesi'yle ilgili bir belgesel için açıklamalarda bulunan Sussex Düşesi Meghan Markle, yine ülke gündemine oturdu.
ÇOK ZORLANDIM
Markle, düğününden önce arkadaşlarının kendisine Prens Harry’le evlenmemesini, çünkü bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini itiraf etti. Buna karşılık ‘safça’ bir tepki verdiğini belirten Düşes, evliliğine kadar olan dönemde de çok zorlandığını belirtti. Prens Harry de daha önce eşinin ‘acımasız bir propagandaya’ maruz kaldığını söylemişti.
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