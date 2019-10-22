"Harry'den ayrılmamı istediler"

ÇOK ZORLANDIM

Markle, düğününden önce arkadaşlarının kendisine Prens Harry’le evlenmemesini, çünkü bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini itiraf etti. Buna karşılık ‘safça’ bir tepki verdiğini belirten Düşes, evliliğine kadar olan dönemde de çok zorlandığını belirtti. Prens Harry de daha önce eşinin ‘acımasız bir propagandaya’ maruz kaldığını söylemişti.