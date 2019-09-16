Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Patlama, Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Çobanbey'in güneyinde, Çobanbey Hastanesi'nin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana gelmişti. Saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Hastane ve çevredeki evlerde de maddi hasar oluşmuştu.

(İHA)