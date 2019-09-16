16 Eylül 2019 Pazartesi 15:18:38 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:48:06
Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey’de 12 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Patlama, Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Çobanbey'in güneyinde, Çobanbey Hastanesi'nin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana gelmişti. Saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Hastane ve çevredeki evlerde de maddi hasar oluşmuştu.
(İHA)
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