28 Şubat 2020 Cuma 12:55:49 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:56:41
Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Mitiga Havalimanı'na saldırıları sonucu hangarlardan birinde yangın çıktı.
AA muhabirine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Havacılık İletişim Başkanı Müsteşarı Hişam Ebu Şevket, Mitiga Havalimanı'na isabet eden 25 roket nedeniyle hangarlardan birinde yangın çıktığını söyledi.
Ebu Şevket, saldırılar nedeniyle yangına müdahale edemediklerini kaydetti.
(AA)
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