22 Ocak 2020 Çarşamba 14:54:10 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 15:07:00
Hafter milisleri, Trablus'un Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu
Libya'daki UMH güçleri, darbeci Hafter teröristlerinin Trablus'un Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu duyurdu
Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.
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