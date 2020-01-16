Hafter Libya barış konferansına katılmayı kabul etti
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya barış konferansına katılmayı kabul etti
Bu haftanın başında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü Berlin'de Libya Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını ve çatışan tarafların üyelerini ile krizi çözmeye çalışan 11 ülkenin temsilcilerini davet edeceğini belirtti.
14 Ocak'ta yapılan açıklamada Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği belirtildi.
Star.com'un El-Hadath gazetesine dayandırdığı haberde, Hafter' Pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya barış konferansına katılmayı kabul etti
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