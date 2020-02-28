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28 Şubat 2020 Cuma 21:54:50 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 21:55:42

Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz'

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiaşvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le bir araya gelerek, Stratejik ortağımız Türkiye'yi destekliyoruz dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiaşvili, dün Suriye'de yaşanan hain saldırıda 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum müzakere edildiği ifade edildi. Açıklamada, Onur Sevim'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

“Gürcistan'ın Türkiye'ye verdiği desteği ifade ederek saldırıyı kınıyoruz” diyen Khvtisiaşvili, Türkiye'ye başsağlığı diledi. Gürcistan'ın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Khvtisiaşvili, “Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağıdır. İdlib'de Esed rejimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen saldırıdan dolayı endişe duyuyoruz. Gürcistan stratejik ortağı Türkiye'yi destekliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Esed rejimi ve müttefikleri tarafından düzenlenen saldırılar durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

Görüşmede taraflar, uluslararası toplumun Suriye'de daha aktif dahil olma umudunu dile getirdi.

İHA

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