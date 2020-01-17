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17 Ocak 2020 Cuma 11:29:06 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:50:06

Güneydoğu Asyalılar Çin'in artan gücünden endişe duyuyor

Singapurlu enstitünün kamuoyu yoklamasına göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin Çin'in bölgede artan ekonomik ve siyasi gücünden endişe duydukları ortaya çıktı. Tercih yapılması halinde yüzde 53,6'sı, "ABD'nin yanında yer alınması gerektiği" cevabını verdi.

Çin'in güçlenmesi bölge ülkelerini ABD'nin yanına kaydırıyor.

Singapur merkezli ISEAS-Yusof Ishak Enstitüsü'nün araştırmasında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerden toplam 1308 katılımcıya, bölgedeki siyasi, ekonomik ve stratejik gelişmeler soruldu.Enstitünün Güneydoğu Asya genelinde düzenlediği kamuoyu yoklamasına göre, katılımcıların yüzde 71,9'u, Çin'in bölge üzerinde artan ekonomik gücünün endişe verici olduğunu düşünüyor.

TERCİH YAPILIRSA ABD ÖNDE ÇIKIYOR

ASEAN'ın ABD ile Çin arasında bir tercih yapmak zorunda kalması halinde hangi tarafı seçmesi gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı, "ABD'nin yanında yer alınması gerektiği" cevabını verdi.

Filipinli katılımcılardan yüzde 82,5'i ABD'yi Çin'e tercih ederken Vietnamlıların yüzde 85,5'i ve Singapurlu katılımcıların yüzde 61,3'ü de tercihini ABD'den yana kullandı. 

Laoslu katılımcıların yüzde 73,9'u, Malezyalıların yüzde 60,7'si ve Endonezyalı katılımcıların yüzde 52'si ise ASEAN'ın Çin'in yanında saf tutması gerektiğini savundu.

ASEAN TOPLUMLARI ENDİŞELİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını değerlendiren katılımcıların yüzde 63,9'u, iki devlet arasındaki rekabetin bölgeyi olumsuz etkileyeceği yorumunda bulundu.

Araştırmada Çin'in bölgede artan ekonomik gücü ve bölge ülkeleri üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisi de soruldu. Katılımcıların yüzde 71,9'u Çin'in ASEAN genelinde ekonomik etkisinin artışını "endişe verici" bulduğunu söyledi.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK GÜÇ "ÇİN" ÇIKTI

Bölgedeki en etkili ekonomik gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 52,2'si Çin cevabını verirken yüzde 26,7'si ise ABD'nin bölgedeki en büyük ekonomik güç olduğunu belirtti.

ASEAN genelinde siyasi ve stratejik olarak en güçlü ülke olarak da katılımcıların yüzde 52,7'si ABD cevabını verdi.  Güneydoğu Asya için en güvenilir büyük gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 61,2'si Japonya karşılığını verdi.

AA

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