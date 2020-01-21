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21 Ocak 2020 Salı 09:41:45 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:26:57

Güney Kore'den, Hürmüz Boğazı'na asker çıkarması

Güney Kore, gemilerini ve vatandaşlarını korumak için Hürmüz Boğazı'na asker gönderecek.

Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı. 

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi. 

Askerlerin temel görevinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemilerini ve vatandaşlarını korumak olacağı belirtildi. 

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında, 13 Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirini suçlamıştı.

Bölgede, "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine, İngiltere haricinde, Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt verdi. Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ayrı şekilde bölgeye donanma gücü göndereceğini duyurdu.

Basra Körfezi ve çevresindeki güvenliğin bölge ülkeleriyle sağlanması gerektiğini belirten Tahran yönetimi, bu kapsamda Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bölge ülkelerinin iş birliğini öngören "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdiği plana, Körfez'deki ülkelerin katılmasını istedi. Körfez ülkeleri arasında sadece Katar ve Umman, İran'ın planına ilgi gösterdi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları, bölgede gerginliği yeniden tırmandırmıştı. 

AA

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