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19 Ocak 2020 Pazar 20:42:27 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 20:43:25

Guaido Venezuela'dan çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya gitti

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılmak için ülkesine gelen Guaido ile görüşeceğini duyurdu.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan ABD destekli Juan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) geçen yıl ülke dışına çıkmasını yasakladığı Guaido'nun, kara sınırı kapalı olan Kolombiya'ya nasıl geçiş yaptığı bilinmezken, Devlet Başkanı Duque, Guaido'nun ülkeye geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Duque, "Venezuela Devlet Başkanı Guaido'ya 'hoş geldin' diyoruz. Kısa bir süre sonra görüşeceğiz, Guaido ayrıca yarın yapılacak Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılacak." ifadelerini kullandı.

Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkeye vardığını belirtti ve Duque'ye, "Venezuela halkının kavgasına verdiği destek" için teşekkür etti.

"Bizi özgürlüğe taşıyacak şartları elde edeceğiz." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela'ya "iyi haberlerle döneceğini" öne sürdü.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde ise Guaido'nun, söz konusu zirve kapsamında Kolombiya'yı ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından da kabul edileceği belirtildi.

GUAİDO'NUN İKİNCİ ÇIKIŞI

TSJ'nin birçok suçlamadan ötürü ülke dışına çıkış yasağı koyduğu Guaido, ABD'nin yolladığı "insani yardımların" Venezuela'ya sokulması girişimi öncesinde, Kolombiya'da 22 Şubat 2019'da düzenlenen konserde ortaya çıkmıştı.

Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenlenen bu konserin ardından, 23 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlanan insani yardım sokma girişimine de katılan Guaido, daha sonra bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

Kolombiya'ya askerlerin yardımı ile geçtiğini öne süren Guaido'nun, sınırda yasa dışı faaliyetler gösteren Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı sağcı paramiliterle çekilmiş fotoğrafları ise Eylül 2019'da sosyal medyada yayımlanmıştı.

Peyderpey ortaya çıkan görüntülerde (bazıları daha sonra Kolombiya güvenlik güçlerince yakalanan) paramiliterlerin, Guaido'ya, Kolombiya Devlet Başkanlığı korumalarınca karşılandığı alana kadar eşlik ettiği görülmüştü.

AA

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