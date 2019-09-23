Gösteriler yağmaya dönüştü
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde göstericiler, bir alışveriş merkezini işgal etti. AVM içinde polisle çatışan göstericiler, dükkânlara zarar verip bazılarını yağmaladı.
Hong Kong Baş Yönetici Carrie Lam’ın, suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen, protestolar şiddetlenerek devam ediyor. “Özgürlük için mücadele et, Hong Kong’u özgür bırak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı.
ATEŞE VERDİLER
Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkânlara zarar verdiği ve bazılarını da yağmaladığı belirtildi. Bazı protestocular ise AVM’nin önünde kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
GİŞELERİ PARÇALADILAR
Protestocuların ayrıca Sha Tin’de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladığı belirtildi. Tsing Yi’deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında çatışma çıktığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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