Gizemli hayırsever

PARMAK İZLERİ ARAŞTIRILDI: İngiliz polisi, Blackhall Colliery kasabasındaki gizemli 'hayırseveri' bulmak için özel ekip kurdu. İlk kez 2014 yılında ortaya çıkan içi para dolu zarfların arkası kesilmedi. Son olarak, bu hafta başında bir kasaba sakini tarafından, içinde 2 bin sterlin (yaklaşık 13 bin lira) olan bir zarf daha bulununca, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, paraları kimin bıraktığını bulmak için kişiler, kurumlar ve bankalarla görüşüp, banknotlar üzerinde parmak izi aradı. Ancak tüm çabalara rağmen gizemli kişi bulunamadı

BULAN KİŞİYE VERİLECEK: Polis sözcüsü Constable John Forster, gizemini koruyan bu hayırseverin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldığını belirterek, “Parayı kimin bıraktığıyla ilgili sosyal medyadan da duyurular yapacağız. Bu olayı aydınlatmamıza yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi memnuniyetle karşılarız” ifadelerini kullandı. Yetkililer, son olaydaki paranın daha öncekiler gibi, 2 hafta kendilerinde kalacağını, sahibinin çıkmaması durumunda bulan kişiye iade edileceğini söyledi.