Gezegenin en çevreci güzeli

EN PRESTİJLİ YARIŞMA

Bu yıl Filipinler’de düzenlenen Miss Earth 2019’da, dünyanın dört bir yanından gelen 85 güzel, kıyasıya yarıştı. Facebook’ta canlı yayınlanan yarışmanın birincisi, 24 yaşındaki Porto Rikolu Nellys Pimentel oldu. Taç giyme töreninde gözyaşlarına hakim olamayan güzel model, kendisini birinciliğe layık gören herkese teşekkür etti. 2001'den bu yana BM tarafından çevre ve doğal yaşamın korunması, insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Miss Earth yarışması, dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.