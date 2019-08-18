Geri dönene vergi indirimi

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR: Dünyanın en fazla göç veren ülkeleri arasında bulunan Portekiz'de hükümet, tersine göç için yeni bir teşvik programı başlattı. İş gücünün giderek azalması ve yaşlı nüfusun her geçen yıl giderek artması nedeniyle başlatılan yeni programa göre, ülkeye geri dönenlere, 6 bin 500 euro (40 bin lira) para verilecek, gelir vergilerinde ilk 5 yıl boyunca yüzde 50 indirim yapılacak.

İŞ SÖZLEŞMESİ ŞARTI: Yeni program, kalifiye ya da yüksek maaşlı olmayan kişilerin de ülkeye geri dönmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün verilerine göre, Portekiz nüfusunun yüzde 14'ü başka ülkelerde yaşıyor.