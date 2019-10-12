Fransa'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekatın durdurulmasını beklerken, bu harekatta kullanılma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının Türkiye'ye ihracatının durdurulması kararını aldı." ifadelerini kullandı.

Florence Parly, bu kararın işleme konulduğunu da kaydetti.

(AA)