Fransa'da kaos! Eylemler büyüyor 

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı
Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı! Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı!
Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı!
ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı
Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor
Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak
Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak
İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı
Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital! Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital!
Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler!
CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı
CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün... CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün...
Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu
Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Mehmet Ali Erbil'in son hali Mehmet Ali Erbil'in son hali
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi
Başkale Belediyesine görevlendirme Başkale Belediyesine görevlendirme
Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 09:26:58

Fransa'da kaos! Eylemler büyüyor 

Fransa tarihinin en büyük genel grevi, Macron yönetimini sallıyor. Ülke çapında iş bırakan milyonlarca çalışan, sendikaların yeni eylem çağrısı yapmasıyla, bugün ve yarın da sokaklara çıkacak. 

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ‘emeklilik reformuna’ yönelik protestolar büyüyor. Macron’a karşı ayaklanan 1.5 milyondan fazla çalışan, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin 250 noktasında sokağa çıktı. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan tarıma kadar onlarca sektöre yayılan kitlesel grev, Fransa'yı felç etti. Ülkenin dört bir yanında fabrikalar üretimi durdurdu, ulaşım durma noktasına geldi, sağlık ve eğitim hizmetlerinde kaos yaşandı.

BAKANDAN ŞAMPANYA TWEET'İ

Ülke, Macron’un politikaları nedeniyle kaosa sürüklenirken Ekonomi ve Finans Bakanlığı skandal bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, halka yeni yıl kutlamaları için şampanya önerilerinin anlatıldığı bir tweet paylaştı. “Yılın sonu, tatil yaklaşıyor. 'Nasıl şampanya alınır ve saklanır' tavsiyemizi izle” mesajıyla paylaşılan tweet, tepkiler üzerine kaldırıldı

SENDİKALARDAN REST

Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak bugün de çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı. “Macron’a cumartesi öpücüğü hazırladık” diyen Sarı Yelekliler ve sendikalar, grevin hafta sonu daha da büyüyeceğinin işaretini verdi. 

POLİS ÖFKEYİ ARTIRDI

Daha önce defalarca polisin eylemcilere karşı uyguladığı orantısız şiddetle gündem olan Fransa’da bu kez de manzara değişmedi. Polisler göstericileri yerlerde sürükledi, coplarla darp etti. Hükümetin eylemi güç kullanarak bastırma girişimi, öfkeyi artırdı. Polis müdahalesine tepki gösteren eylemcilerse başta Paris olmak üzere ülke genelinde birçok noktada metro girişlerini, araçları, sokak girişlerini ateşe verdi. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Göstericilerin polis şiddetine gösterdiği tepkilere, itfaiyeciler de dahil oldu. Göstericilerle polisin arasına girerek barikat kuran itfaiyeciler, polise “artık yeter” mesajı verdi.

AB’NİN UMURUNDA DEĞİL

Avrupa Birliği (AB), protestolarda polisin şiddet kullanımını kınamaktan kaçındı. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, AA muhabirinin “Göstericilere karşı polisin şiddet kullanmasına ilişkin bir tepkiniz var mı” sorusuna “Güvenlik güçleri bazen zor durumlarla karşılaşabilirler ancak bu durumlar üye ülkeleri ilgilendirir. Üye ülkeler bu süreçlerle baş etmelerini sağlayacak gerekli prosedürlere sahiptir” diyerek adeta göstericileri suçladı. Başka bir gazetecinin, “üye ülkelerden birinde polis şiddete başvurduğunda kınanması gerektiğini düşündüğünü” söylemesi üzerine de Mamer, “Fransa”nın polis şiddetine ilişkin her türlü şikayeti ele alacak yasal sistemi ve prosedürü bulunuyor” cevabını verdi.

ÖLÜMCÜL ŞİDDET

Fransa'da son bir yıldır süren Sarı Yelekliler eylemlerinde polisin orantısız şiddeti nedeniyle bilanço çok ağır oldu. Göstericilere acımasızca saldıran polis, bir kişinin ölümüne, 26 kişinin gözünü kaybetmesine neden oldu. Polis müdahalesinde 5 kişinin eli koparken toplam 500 kişi yaralandı. Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

AA MUHABİRİNE SALDIRI

Fransız polisi, olayları dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.  Polisin son kurbanı ise Paris'teki protestoları yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı. 

DIŞİŞLERİNDEN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle, Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ