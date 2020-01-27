Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme talebini reddetti!

Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA'ya verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.