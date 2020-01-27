Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme talebini reddetti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi. Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.
Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA'ya verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.
Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme talebini reddetti!
- Koronavirüste yeni gelişme! Hastalık kontrol merkezi açıkladı
- Hafter'in sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır
- Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı
- Almanya'da tartışmalı karar! Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?