  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,0944
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    323,1430
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat!
Manisa'da korkutan deprem! Manisa'da korkutan deprem!
Fetullah'ın oğlu Enes'ten dikkat çeken ödemeler... FETÖ'ye Senato operasyonu Fetullah'ın oğlu Enes'ten dikkat çeken ödemeler... FETÖ'ye Senato operasyonu
ABD uyandı gibi! FETÖ'ye akademik darbe ABD uyandı gibi! FETÖ'ye akademik darbe
Küçük Prens Selman, şimdi de Kaşıkçı'nın katili Kahtani'yi aklamaya çalışıyor Küçük Prens Selman, şimdi de Kaşıkçı'nın katili Kahtani'yi aklamaya çalışıyor
Memlekette ne çok saf varmış! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hurda Bank ile milyonluk vurgun... Memlekette ne çok saf varmış! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hurda Bank ile milyonluk vurgun...
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için taktiğini belirledi! İşte Fatih Terim'in planı... Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için taktiğini belirledi! İşte Fatih Terim'in planı...
3. Uluslararası Etnospor Forumları başlıyor 3. Uluslararası Etnospor Forumları başlıyor
Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı
ABD, İtalya ve İran’da koronavirüs alarmı ABD, İtalya ve İran’da koronavirüs alarmı
Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
Merkel: (İdlib) Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum Merkel: (İdlib) Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum
Meteoroloji'den yeni uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor Meteoroloji'den yeni uyarı! Kuvvetli şekilde geliyor
Dışişleri Bakanlığı'dan İsrail'e sert tepki Dışişleri Bakanlığı'dan İsrail'e sert tepki
Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü
Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar
Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor
BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun
Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Şubat 2020 Cumartesi 09:10:04 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:11:20

Fetullah'ın oğlu Enes'ten dikkat çeken ödemeler... FETÖ'ye Senato operasyonu

ABD’nin New Jersey Demokrat milletvekili kendisine iş başvurusu yapan ABD-Türk vatandaşından şüphelenip bağlantılarını araştırdı.

Milletvekili, FETÖ’cü olduğunu tespit ettiği kişiyi işe almadı. AKŞAM’ın kongre kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD meclisinde ve senatosunda da 4’ten fazla ismin hem iş başvurularının hem de görüşme taleplerinin aynı şekilde incelenerek reddedildiği ortaya çıktı. Senatörlere ‘Türkiye’yi konuşmak istiyoruz” diye başvuru yapanların da soruşturulduğu öğrenildi. AKŞAM’a konuşan kaynaklar, FETÖ bağlantısı olan kişilerin randevu almakta çok zorlandığını söyledi.

ENES YÜKLÜ PARA ÖDEMİŞ

FETÖ’cü Enes Kanter’in ise yüklü ödemeler yaparak ilgili kişilerle görüştüğü ortaya çıktı. Senatörlerin artık Türkiye’yi gerçek anlamda temsil eden kişilerle görüşmek istediği öğrenildi. Öyle ki, Türk temsilcilerle görüşen bir senatör, ziyaretçilere “Bugüne kadar hep FETÖ üyeleri gelip, Türkiye’yi kötüledi. Siz niye gelmediniz, biz sizlerle görüşmek istiyoruz” dediği öğrenildi. AKŞAM’ın görüştüğü 8 kongre çalışanı, senatoda ‘Gülen sempatizanı çalışan’ sayısında ciddi bir azalma olduğunu doğruladı. Öte yandan New Jersey, Pensilvanya, Virginia ve Maryland gibi eyaletlerde de FETÖ çalışanlarının yarı yarıya azaltıldığı iddia edildi.

Akşam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER