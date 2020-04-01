01 Nisan 2020 Çarşamba 00:04:50 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 00:08:04
Etiyopya'da parlamento seçimlerine koroanvirüs engeli
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
AA
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