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29 Ocak 2020 Çarşamba 20:49:56 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:51:20

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 8 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının Keferlata, Han es Sübül, Merdih, Mardibse köylerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Esed rejimine ait savaş uçakları da Serakib ve Cisir eş Şuğur ilçesi, Kefrenbil beldesi, Han es Sübül köylerini hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin saldırılarında Serakib'de 1 ve Rusya'nın Keferlata köyündeki saldırısında 7 olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, bin 600'den fazla sivil can verdi.

AA

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