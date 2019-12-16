16 Aralık 2019 Pazartesi 07:22:03 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 07:23:46
Endonezya'da korkutan deprem
Kuzey Sumatra'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Nias bölgesinin 138 kilometre güneybatı açıklarındaki depremin, yerin 24 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.
AA
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