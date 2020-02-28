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28 Şubat 2020 Cuma 07:22:18 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 07:25:01

Endonezya, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki elçiliğini kapattı

Endonezya, Güney Kore'nin başkenti Seul’deki büyükelçiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya’nın Seul Büyükelçisi Umar Hadi, başkentin Yeouido bölgesinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine elçilik ve Endonezya Yatırım Geliştirme Merkezi’nin bugünden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Hadi, ileri bir tarihte alınacak karara kadar elçiliğin kapalı olacağını belirterek, vatand aşları için elçiliğin acil telefon numarası bilgilerini paylaştı.

Güney Kore’de Kovid-19 vakaları artıyor

Bu arada, Güney Kore’deki sağlık yetkilileri, 256 yeni vaka ile ülkede görülen Kovid-19 sayısının 2 bin 22’ye yükseldiğini açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, vatandaşlarına, Güney Kore’de Kovid-19 vakasının arttığı özellikle Daegu ve Gyeongsang Bukdo bölgelerine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunmuştu.

(AA)

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