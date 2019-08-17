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17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:52:43 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:53:46

Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile ticaret hacmini arttırma hedefi

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Ülkem 275 milyon, Türkiye ise 80 milyon nüfusa sahip. Ülkelerimizin toplam nüfusu 300 milyonun üzerinde olmasına rağmen ticaret hacmimiz sadece 1,6 milyar dolar seviyesinde." dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Ülkem 275 milyon, Türkiye ise 80 milyon nüfusa sahip. Ülkelerimizin toplam nüfusu 300 milyonun üzerinde olmasına rağmen ticaret hacmimiz sadece 1,6 milyar dolar seviyesinde." dedi.

Büyükelçi İkbal'in ev sahipliğinde Endonezya'nın 74'üncü Kurtuluş Günü, "İnsan Kaynaklarını Geliştir, Endonezya'yı Kalkındır" temasıyla başkentte kutlandı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki kutlamalara, başkentteki yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların adeta akın ettiği etkinliğe, Lübnan'da konuşlu Endonezya Barış Gücü Kuvvetleri mensupları ise "şeref misafiri" olarak davet edildi.

Etkinlikte konuşan Lalu Muhammed İkbal, "Bu yılki kutlamalar daha özel. Bugünü kutlamak için Lübnan'da bulunan Endonezya Barış Gücü Kuvvetlerimiz de bizimle beraber." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek sene Endonezya'yı ziyaret edeceğini, bu ziyarette önce ikili ticari anlaşmaya son halinin verileceğini hatırlatan İkbal, "Bu ziyaretten önce sonlanmasını ümit ediyoruz. Ülkem 275 milyon, Türkiye ise 80 milyon nüfusa sahip. Ülkelerimizin toplam nüfusu 300 milyonun üzerinde olmasına rağmen ticari hacmimiz sadece 1,6 milyar dolar seviyesinde. Liderlerimiz işte bu yüzden bize 10 milyar dolar ticari hacmi hedefini verdiler." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Türk iş insanı Tahir Nursaçan'a, Endonezya'nın Kayseri Fahri Konsolosu unvanı verildi.

Endonezya bağımsızlığını 1945 yılında kazanmıştı.

(AA)

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