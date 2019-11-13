13 Kasım 2019 Çarşamba 22:13:53 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:15:22
Emine Erdoğan, Melania Trump ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.
Karşılama sonrasında liderler eşleri ile birlikte Oval Ofis’te bir araya geldi. Oval Ofis’teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
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