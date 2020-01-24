Hulusi Akar dün uyarmıştı! Yunanistan ateşle oynuyor!

ozan ve Paris anlaşmalarına aykırı hareket eden Yunanistan, Ege’deki 23 adanın büyük kısmını cephaneliğe çevirdi. Atina yönetimi çok sayıda asker bulundurduğu adalara savaş uçakları için hava alanları inşa ederken, bazı adalara da mekanize birlik konuşlandırdı. Lozan Anlaşması ile muharip askerden arındırılan fakat Yunanlıların son yıllarda garnizon haline getirdiği Limni, Sakız, Sisam ve İstanköy adaları mekanize birliklerin kışlası oldu. Oysa Lozan’a göre Atina’nın bu 4 adada sadece asayişin temini için polis ve jandarma bulundurma hakkı bulunuyor. Bunun yanında Yunan ordusu, sadece Rodos ve Midilli’ye 10’ar bin askerden oluşan iki tümen yerleştirdi.

JET ÜSSÜ İNŞA ETTİLER

Ege kuzeyindeki Limni, Sakız, Sisam, Ahikerya, İstanköy adalarına her biri ortalama 4’er bin askerden oluşan tugaylar ve Semadirek ile Meis adalarına ise taburlar yerleştirdi. Adalara sadece asker yığmakla kalmayan Atina yönetimi Limni, Rodos, Midilli ve İstanköy’e ise savaş uçakları için havaalanları inşa etti. Adaları mekanize birliklerle askeri üs bölgesi haline getirerek adeta cephaneliğe çeviren Yunanistan, Midilli adasında paraşütçü askerlerle tatbikat yaptı. Adalarda tank ve savaş jetleri dışında taarruz helikopteri de yerleştiren yönetim Taşoz, Sisam ve Sömbeki adalarında da seferberlik tatbikatı icra etti.

POTANSİYEL TEHDİT

Yunanistan’ın adalar üzerindeki askeri hareketliliğini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım, yaşanan gelişmeleri Yeni Şafak’a şöyle yorumladı: “Yunanistan 18 adayı silahlandırdı. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adasına Türkiye’ye yönelik jet harekâtı için havaalanı inşa etti ve savaş uçakları yerleştirdi. Bizim savaş uçaklarımız havalanıp Ege’ye çıktığında anında bu adalardan uçak kaldırıp bizim savaş uçaklarımızı önlüyorlar. Adalarda tank, top, uçak ve helikopter var. Adaya taarruz helikopteri koymuşlar. Savunma helikopteri olsa anlarız ama taarruz olunca bu ‘ben sana saldıracağım’ demektir. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı potansiyel tehdit var.”

(Yenişafak)