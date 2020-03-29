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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti

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29 Mart 2020 Pazar 19:51:51 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:55:55

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaştı.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 131 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor. 

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti. 78 bin 799 vakanın görüldüğü İspanya, 60 bin 659 vakanın görüldüğü Almanya, 38 bin 309 vakanın görüldüğü İran, 37 bin 575 vakanın görüldüğü Fransa, 19 bin 552 vakanın görüldüğü İngiltere, 14 bin 829 vakanın görüldüğü İsviçre, 10 bin 866 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 836 vakanın görüldüğü Belçika, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 33 bin 178 kişi hayatını kaybetti.

AA

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