13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 22:45:56
Diana'nın elbisesine 2 milyon lira
Paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Prenses Diana’nın ikonik kadife elbisesi, rekor fiyata alıcı buldu.
2 KEZ DAHA SATILMIŞTI
1985’te ABD’li aktör John Travolta’yla dans ederken giydiği kıyafet, İngiltere’de düzenlenen açık artırmada, 264 bin sterline (2 milyon TL) satıldı.Prenses Diana, elbiseyi ölümünden 2 ay önce satmış ve gelirini AIDS’le mücadele için çalışan hayır kurumlarına bağışlamıştı. Kadife elbise, 1997'de 130, 2013'te ise 362 bin dolara alıcı bulmuştu.
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