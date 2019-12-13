Diana'nın elbisesine 2 milyon lira

2 KEZ DAHA SATILMIŞTI

1985’te ABD’li aktör John Travolta’yla dans ederken giydiği kıyafet, İngiltere’de düzenlenen açık artırmada, 264 bin sterline (2 milyon TL) satıldı.Prenses Diana, elbiseyi ölümünden 2 ay önce satmış ve gelirini AIDS’le mücadele için çalışan hayır kurumlarına bağışlamıştı. Kadife elbise, 1997'de 130, 2013'te ise 362 bin dolara alıcı bulmuştu.