Devlet destekli yalnızlıkla mücadele

ÖLENLERİ KİMSE FARK ETMİYOR

3,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın en kalabalık şehri Berlin’de, evlerin hemen hemen yarısında yalnızca bir kişi yaşıyor. Her yıl en az 300 kişi, yaşadığı yerde kimse fark etmeden hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmaya göre, kentte her 10 kişiden biri yalnızlık çekiyor. Bu oran yaşlılarda bir hayli yüksekken, 85 yaşın üzerindeki her 5 kişiden biri de yalnızlıktan şikayetçi. Uzmanlar bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini savunuyor.

TAM ZAMANLI ÇALIŞACAKLAR

Bu sorunla mücadele için Alman politikacılar geçen yıl çalışmalara başlamış, hatta Noel tatilini yalnız geçiren yaşlılara telefonla destek hattı kurulmuştu. Hıristiyan Demokratlar Partisi, bir adım daha atarak, başkente yalnızlık sorunu için bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. Parti sözcüsü, alınacak önlemleri koordine etmek için, tam zamanlı mesai gerektiğini ve teklifin kabul edilmesi halinde yalnızlıkla mücadele projelerine yıllık 100 bin euro fon verileceğini söyledi.