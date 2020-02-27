  • Bist 100
    112954
  • Dolar
    6,1706
  • Euro
    6,7522
  • Altın
    326,9880
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor
Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
THY'den bilet iadesi açıklaması! THY'den bilet iadesi açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın
Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek
İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor
ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş
Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası
Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz
Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi
Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak
Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum! Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum!
Kuluçka süresinde korkulan olmayacak! Kuluçka süresinde korkulan olmayacak!
1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar
Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Şubat 2020 Perşembe 12:34:24 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 12:45:08

Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı

Çin'de, markette bir anda yere yığılan yaşlı adama doktorun koronavirüs riskini göze alarak hiç düşünmeden suni solunum yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüler Çin'in corona virüsle mücadale veren Zhengzhou şehrinde bir süper markette çekildi. 80'li yaşların sonunda olduğu belirtilen bir adam süper markette kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

HER TÜRLÜ RİSKİ GÖZE ALDI

Çinli doktor Luo Xianke yaşlı adamı görüp, ölümcül corona virüse yakalama riskine rağmen yardımına koştu.Sağlık otoritelerinin virüsün bulaşıcılığı riski nedeniyle el sıkışarak selamlaşmayı bile önermediği salgında, doktorun kendi maskesini hiç düşünmeden çıkarıp yaşlı adama suni teneffüs yapmaya başlaması büyük bir kahramanlık örneği olarak tanımlanıyor.

KALP MASAJI…

Yuzhou People isimli hastanede görev yapan doktor, suni teneffüsün ardından yaşlı adamı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yapmaya devam etti. Yaşlı adamın Dr. Luo'nun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Corona virüs şu ana kadar 2 bin 666 insanın ölümüne neden oldu ve 80 binin üzerinde insana bulaştı. Büyük kahramanlığın yaşandığı Zhengzhou'da bin 271 enfekte vaka olduğu biliniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER