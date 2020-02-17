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17 Şubat 2020 Pazartesi 08:32:27 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:34:44

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1775'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1775'e yükseldi.

ŞÜPHELİ TAŞIYICI SAYISI DÜŞTÜ, MÜŞAHADE ALTINDAKİLER ARTTI

Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

SON 24 SAATTE 105 ÖLÜM DAHA

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100'ü koronavirüs salgının merkezi olan Hubey eyaletinde, 3'ü Hunan, 2'si de Guangdong eyaletinde gerçekleşti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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