  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı
Pokemon serisine 600 bin lira Pokemon serisine 600 bin lira
Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede 'dini savaş' uyarısı Filistin Vakıflar Bakanlığından bölgede 'dini savaş' uyarısı
ABD'yi karıştıran tablo ABD'yi karıştıran tablo
2.5 milyonluk elmas dudak 2.5 milyonluk elmas dudak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Kalinic’te 4 rakip Kalinic’te 4 rakip
Açılış şampiyondan! Denizlispor-Galatasaray muhtemel 11’ler Açılış şampiyondan! Denizlispor-Galatasaray muhtemel 11’ler
'Bana güvenin' 'Bana güvenin'
Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da Galatasaray yıldızına kavuştu! Nzonzi İstanbul'da
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Reflüye ev yapımı bitkisel çareler Reflüye ev yapımı bitkisel çareler
Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış
Fayton işkencesi Fayton işkencesi
Ayder'de salıncak temizliği Ayder'de salıncak temizliği
Ankara'dan ABD'ye net uyarı Ankara'dan ABD'ye net uyarı
Mehmetçik Kandil yolunda Mehmetçik Kandil yolunda
DEAŞ'lılar mezara saldırdı DEAŞ'lılar mezara saldırdı
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
Tek makam yetmiyor Tek makam yetmiyor
Sergen Yalçın'ndan maçın hakemine büyük tepki Sergen Yalçın'ndan maçın hakemine büyük tepki
Turizme CHP darbesi Turizme CHP darbesi
Keşmir’de etnik temizlik yapılabilir Keşmir’de etnik temizlik yapılabilir
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:54:25 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:48:59

Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu

Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı Mayıs ayından bu yana altın ithalatını ciddi şekilde sınırladı. Çin altın ithalatını sınırlayarak kendi para birimi olan yuanın değerini korumak istiyor.

Reuters'a verilen demeçte, Çin Mayıs ayından bu yana altın ithalatını ciddi şekilde sınırladı. Çin'in bu hamlesi bir yandan doların çıkışını engellemek diğer taraftan da Çin para birimi yuanın değerini artırmak olabilir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak kabul edilen Çin'in geçen yıla göre altın sevkiyatını yaklaşık 300 ile 500 ton azalttığı öğrenildi. Bu da yaklaşık olarak 15-25 milyar dolar arasında bir fiyata tekabül ediyor.
 
ABD ile devam eden ticaret savaşı Çin'in büyüme hızını son otuz yılın en alt seviyesine çekti. 2008'den bu yana yuan dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü.
 
ÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN İTHALATÇISI
 
Dış ticaret  verilerine göre Çin, geçen yıl yaklaşık olarak 1500 ton altın (60 milyar dolar değerinde) alarak dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda. Bu rakam dünyadaki toplam altın arzının üçte birine denk geliyor.
 
Çin ithal ettiği metalleri daha çok kuyumculuk, külçe altın barları ve madeni paralar için kullanmakta ve ülke hızla zenginleştikçe bu talep son 20 yılda üç kat arttı. Elde edilen resmi verilere göre, Çin'in resmi altın rezervi beş kat artarak yaklaşık 2 bin tona yükseldi.
 
KADEME KADEME ALTIN ALIMI DÜŞÜRÜLDÜ
 
Gümrük rakamları, geçen yılın ilk yarısına göre Çin'in altın ithalatı 883 tondan 575 tona düştüğünü gösteriyor. Mayıs 2018'de 157 ton altın ithal edilirken, bu yılın Mayıs ayında ise bu rakamın 71 tona düştüğünü görüyoruz. Haziran ayında da benzeri bir tablo ortaya çıkıyor: Haziran 2018'de 199 ton ithal edilirken bu yılın aynı ayında 57 ton ithal edildi.
 
İthalatın büyük kısmı İsviçre, Avustralya ve Güney Afrika gibi yerlerden yapılıyor. Yapılan bu ithalatlar Çin merkez bankası tarafından belirlenen aylık ithalat kotaları çerçevesinde yerel ve uluslararası bankalar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak Londra, Hong Kong, Singapur ve Çin'deki kaynaklara göre birkaç aydır bu kotalar kısıtlandı veya verilmedi.
 
Çin’in altın sevkiyatlarını kısıtlama sebebi nakit para ihtiyacının karşılanması sağlanarak yuanın düşüşünü engellemek olduğu tahmin ediliyor.

Alaattin Ayhan / star.com.tr

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
İran'dan ABD'ye şok suçlama!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
Terör devleti İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri turuncu listede aranan Ahmet Boyraz çıktı
İsrail ve BAE'nin "gizli İran toplantıları yaptığı" iddiası
Devran Çağlar ölü bulundu!
Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
Marmaranın tabanı inceleniyor... Kaç büyüklüğünde deprem olabilir?
Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankeri serbest bıraktı
Trabzonspor Play-Off turuna yükseldi
Esed rejimi Astana anlaşmalarını ihlal etti
Yeni Malatyaspor'dan buraya kadar
Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ