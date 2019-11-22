22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:36:24
Çevre için turne yok
Konserlerin çevreye verdiği zarara dikkat çeken İngiliz rock grubu Coldplay, yeni albümlerinin tanıtımı için turneye çıkmama kararı aldığını duyurdu.
ALBÜMÜ YOUTUBE’TAN TANITACAKLAR
Grubun solisti Chris Martin, turnelerin hem sürdürülebilir hem de yararlı olması konusunda çok fazla kafa yorduklarını belirterek, “Konserler, çevre açısından mümkün olanın en iyisi olacak. ” açıklamasını yaptı. Grup turne yerine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak performansa imza atacak.
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