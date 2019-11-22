Çevre için turne yok 

ALBÜMÜ YOUTUBE’TAN TANITACAKLAR

Grubun solisti Chris Martin, turnelerin hem sürdürülebilir hem de yararlı olması konusunda çok fazla kafa yorduklarını belirterek, “Konserler, çevre açısından mümkün olanın en iyisi olacak. ” açıklamasını yaptı. Grup turne yerine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak performansa imza atacak.