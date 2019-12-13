  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8093
  • Euro
    6,4724
  • Altın
    275,2150
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nijerya, yılbaşında havai fişek kullananları terörden yargılayacak Nijerya, yılbaşında havai fişek kullananları terörden yargılayacak
Yanlış yolu kullanan bisikletli maganda genç kıza saldırdı Yanlış yolu kullanan bisikletli maganda genç kıza saldırdı
Bisikletli sürücü yaya yolundan yürüyen genç kızı darbetti Bisikletli sürücü yaya yolundan yürüyen genç kızı darbetti
Dünya poliüretan ve Avrasya kompozit liderleri İstanbul’da buluştu Dünya poliüretan ve Avrasya kompozit liderleri İstanbul’da buluştu
Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi
Çekya, Rus radarlarını bırakıp İsrail hava savunma radarlarını kullanacak Çekya, Rus radarlarını bırakıp İsrail hava savunma radarlarını kullanacak
İngiltere’deki erken genel seçimlerin sonuçları Türkiye’ye nasıl yansır? İngiltere’deki erken genel seçimlerin sonuçları Türkiye’ye nasıl yansır?
Canan Karatay'a suç duyurusu: Tavuk döner satışları açıklamasından sonra en az yüzde 30 düştü Canan Karatay'a suç duyurusu: Tavuk döner satışları açıklamasından sonra en az yüzde 30 düştü
Beren Saat ile Özge Özpirinçci'nin saçları beyazladı Beren Saat ile Özge Özpirinçci'nin saçları beyazladı
MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman? MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman?
ABD Senatosu’nun 1915 kararı sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD Senatosu’nun 1915 kararı sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
EYT son durum nedir? 13 Aralık EYT son gelişmeler neler? EYT son durum nedir? 13 Aralık EYT son gelişmeler neler?
Sapık Harvey Weinstein'a şok: 25 milyon dolarlık uzlaşma Sapık Harvey Weinstein'a şok: 25 milyon dolarlık uzlaşma
Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına bugün başlandı Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına bugün başlandı
Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı
Kremlin'den ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi: Washington INF'yi mahvetti Kremlin'den ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi: Washington INF'yi mahvetti
Son Dakika... Bakan müjdeyi verdi: Saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacak Son Dakika... Bakan müjdeyi verdi: Saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacak
Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir
13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti
13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 17:07:06 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 17:08:50

Çekya, Rus radarlarını bırakıp İsrail hava savunma radarlarını kullanacak

Çekya, İsrail’den 153,4 milyon dolar tutarında sekiz adet 3B mobil hava savunma radarının (MADR) alınması için bir anlaşma imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail'de MADR radarlarının alımını modernizasyon projelerinden biri olarak değerlendiren Çekya Savunma Bakanı Lubomír Metnar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski Rus radarlarına olan bağımlılığımızdan kurtulacağız ve aynı zamanda stratejik ortağımızdan savaşta kanıtlanmış bir sistem elde edeceğiz” dedi.

Metnar, "İsrail radarları envanterde NATO sistemleriyle uyumlu olarak, hizmet ömrünün çok üstünde mevcut olan Rus ekipmanlarının yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni radarların 2023 yılına kadar aşamalı olarak alınacağını ve operasyonel hale getirileceğini söyledi. Bakanlık ayrıca, Radarların operasyondan önce standart testler ve deneme operasyonlarından geçeceklerini açıkladı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ