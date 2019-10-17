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Bu ne şımarıklık! PKK/YPG yandaşları Avrupa'da terör estiriyor Bu ne şımarıklık! PKK/YPG yandaşları Avrupa'da terör estiriyor

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17 Ekim 2019 Perşembe 10:56:50 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:20:58

Bu ne şımarıklık! PKK/YPG yandaşları Avrupa'da terör estiriyor

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklandı. Olayda toplam 4 gurbetçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Terör yandaşların Avrupa’nın dört bir yanında saldırılarını artırıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana sadece Almanya'da, Türklere yönelik 17 saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırılarda 15 kişi yaralandı. Türkiye, Almanya'daki Türk toplumunun güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığına nota verdi.

Almanya’da polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

4 GURBETÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Lüdenscheid kentinde dün akşamüstü meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere 4 gurbetçi PKK/PYD yandaşlarınca yaralandı.      

BAŞKONSOLOSUMUZ ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca yaralanan 4 Türk kökenli Alman vatandaşını, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
      
Başkonsolos Cebeci, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Cebeci, "Son dönemlerde gerek vatandaşlarımıza gerekse mekanlarına yönelik saldırılar arttı. Bu işi önlemek Alman güvenlik güçlerinin görevi kendilerine sürekli söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz." dedi.      

BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Olayda yaralanan M.P, başından geçenleri Cebeci'ye anlattı.  M.P, merdivenlerin başında duran 15-20 gencin ellerindeki Türk bayrağını görünce, kendisinin de bayrağın ucundan tuttuğunu, daha sonra kalabalık bir grubun saldırısına uğradıklarını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.      

POLİS İZLEDİ, EŞİ DE SALDIRIYA UĞRADI

M.P.'nin eşi R.P. ise eşinin olaylarla hiçbir alakası olmadığını belirterek, "Eşim bir mağazaya alışverişe gidiyor, bakıyor dışarıda insanlar toplanmış, kenarda durum izlerken, kalabalık ortasına alıyor ve bu hale getiriyor. Oysa eşimin olaylarla hiçbir alakası yok. Videolarda da izledim, orada iki polis var, eşimi araya alıyorlar ve o polisler olaya hiç karışmıyorlar." dedi.      

Eşinin henüz tehlikeyi atlatamadığını belirten R.P, "Henüz yeni kendine gelmeye başladı. Başına büyük darbe almış, dizinde bir sorun var. Bıçak sırtından girip karın boşluğuna gelmiş, bağırsağında zedelenme var dediler. Bıçaklanan yere dikiş attılar. İç kanama ihtimaline göre birkaç gün daha  hastanede tutacaklarmış." ifadelerini kullandı.      

PKK AVRUPA’YI TERÖRİZE ETMEYE DEVAM EDİYOR

Barış Pınarı harekatının başlamasından bu yana terör örgütü PKK/YPG yandaşları adeta Avrupa’da terör estiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı 8'inci günü itibarıyla PKK sempatizanları Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi. Avrupa'da yaşayan gurbetçileri hedef alan terör örgütü yandaşları, aynı zamanda büyükelçilikler, iş yerleri, dernekler ve camilere saldırdı, kundaklama faaliyetlerinde bulundu.


 
ALMANYA’DA YOĞUN SALDIRILAR

Barış Pınarı Harekatı başladıktan bir gün sonra 10 Ekim'de terör örgütü yandaşları Almanya'da Bad Salzuflen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mevlana Camisi'ni hedef aldı.
Mevlana Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı. Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.

11 Ekim'de ise PKK/YPG sempatizanları Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Terör örgütü sempatizanları, 12 Ekim'de ise Villingen Schweningen'deki Türk İşçileri Derneği'ne saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yine aynı gün terör örgütü yandaşları Nürnberg'te bir Türk marketini hedef aldı. Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken, markette de maddi hasar oluştu.
YPG/PKK yanlısı gruplar 14 Ekim'de Pforzheim Fatihspor'a ait tesisleri kundaklayarak, kullanılamaz hale getirdi.

15 Ekim'de DİTİB'e bağlı Herne Camisi'ne gelen terör örgütü yandaşları, terör örgütü lehine slogan atarak caminin camlarını kırdı. Caminin kapılarının kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen örgüt yandaşları, daha sonra Türklere ait çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı, binalara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Terör örgütü sempatizanları 15 Ekim'de Offenbach kentindeki DİTİB’e bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi’ne saldırdı. Terör örgütü PKK/PYD yandaşları cami binasının duvarına yazılar yazıp, bazı eşyalara zarar verdi.

Belçika'da vatandaşları yaraladılar

Terör örgütü yandaşları 11 Ekim'de Belçika'nın Liege kentinde Türk vatandaşlarını hedef aldı. Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda toplanan 300'e yakın terör destekçisi, en az iki Türk gencini bıçaklı ve kesici aletlerle yaraladı.

İsviçre'de polisle çatıştılar

İsviçre'nin başkenti Bern'de toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, 11 Ekim'de Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne yürüdü. Ellerindeki taş, sopa ve diğer nesnelerle bölgeye ulaşan YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde yoğun önlemlerle karşılaşınca polisle çatıştı. Polis ise grubun dağılması için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Bern Polis Sözcüsü Jolanda Egger, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önündeki grubun taş, demir çubuk, tahta sopa ve diğer nesnelerle polise saldırdığını belirtti. Egger, grubun dağılması için polisin hoparlör ile çağrıda bulunmasına rağmen terör örgütü yandaşlarının çevredeki binalara zarar verdiğine dikkati çekti. İsviçre'nin Basel şehrinde PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanları 12 Ekim'de de Türk bayrağını ateşe verdi.
Finlandiya ve İtalya'da temsilciliklere saldırdılar

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 250 kişilik grup, 14 Ekim'de olay çıkardı. Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçiliği'nin bulunduğu binanın önüne gelen grup, binaya taşlarla saldırdı.
Saldırıda binanın dört camı kırıldı. PKK/YPG yandaşları, İtalya’da da Türk temsilciliklerini hedef aldı. Barış Pınarı Harekat'ı başladıktan sonra 10 Ekim tarihinde bir grup terör örgütü yandaşı Napoli Capodichino Havalimanı’nda Türk Hava Yollarının (THY) Napoli-İstanbul seferi öncesinde THY check-in deski önünde protesto gösterisi düzenledi. THY çalışanların işlemine engel olan ve yolcuları mağdur etmeye çalışan eylemcilere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti.

Yine aynı tarihte Cenova kentindeki Türk Fahri Başkonsolosluğu’na terör örgütü yandaşları tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi. 12 Ekim'de Roma’nın Fiumicino Havalimanı'ndaki THY bankosu önünde bir grup terör örgütü yandaşı tarafından THY’nin işlemlerini sekteye uğratmak ve yolculara engel olmak maksadıyla eylem yapıldı. Uluslararası havaalanındaki protestoya İtalyan polisinin müdahalede bulunmadığı öğrenildi. Terör örgütü yandaşları, yine aynı gün Roma’da merkezi yerde bulunan Türkiye’nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği önündeki sütun ve duvarlara Türkiye’ye yönelik hakaret içeren yazılar yazdı.

Kuzey Makedonya'da boyalı saldırı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15 Ekim'de terör örgütü yandaşları tarafından boyalı saldırı yapıldı. Tarihi Üsküp çarşısında bulunan dükkanlardan birine asılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterine kırmızı boya atılırken, Türkiye aleyhtarı afiş asıldı.

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