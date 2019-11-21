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21 Kasım 2019 Perşembe 09:47:23 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:51:30

Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum

Kas kaybına neden olan ölümcül bir hastalığa sahip Britanyalı bilim insanı, dünyanın ilk tam "cyborg"una dönüştüğünü söylüyor. Dr. Peter Scott-Morgan, "Ölmüyorum, dönüşüyorum" dedi

Dr. Peter Scott-Morgan, 2017'de ALS tanısı konduktan sonra kaderine boyun eğmeyi reddedip ömrünü teknolojiyle uzatmaya karar verdi.

61 yaşındaki Scott-Morgan, vücudunda ve beyninde yapacağı geliştirmelerle “13,8 milyar yıl boyunca yaratılan en gelişmiş sibernetik insan organizması" olmayı planladığını açıkladı.

Ve Devon'un Torquay bölgesinde yaşayan robot bilimci, yoğun bakımda geçirdiği 24 günün sonunda bu hafta, "Peter 2.0 şu an çevrimiçi" diyerek ortaya çıktı.

Scott-Morgan internetteki takipçilerine, “Tüm tıbbi prosedürler tamamlanmış durumda ve bu büyük bir başarı. Solunumumu sağlayan mini vantilatörüm, Darth Vader’ınkinden ÇOK daha sessiz. Bütün konuşmalar bilgisayar üretimi ama nihayet tekrar benim sesime benzeyen bir ses. Önümüzde uzun bir araştırma yolu var, ama moralim hayli yüksek" diye yazdı. 

Yapılan bir dizi işlem arasında beslenme ve tuvalet problemlerinin çözümü için doğrudan mideye bağlanan bir besleme tüpü, mesaneye bağlanan bir sonda ve kalın bağırsağa yerleştirilen bir kolostomi torbası da mevcut.

Ayrıca akciğerlerine salya kaçmasına ilişkin olası bir tehlikeyi engellemek için uygulanan larenjektomiyle, kendi deyimiyle doğal sesini “muhtemelen onlarca yıl sürecek ömür”le takas etti.

Şimdi sentetik konuşma yapan Dr. Scott-Morgan yapay zeka beden dilini kullanarak yanıt verebilmesi amacıyla tasarlanmış gerçekçi bir yüz avatarı geliştirdi.

Birden fazla bilgisayarı kontrol edebilmek içinse göz izleme teknolojisi üzerine çalıştı ve bilgisayar ekranına olan uzaklığına tekabül eden 70 cm'de mükemmel görüş elde etmek için lazer göz ameliyatı geçirdi.

Bilim insanı ayakta durmasını, yatmasını ve hızla etrafta gezinmesini sağlayan yeni tekerlekli sandalyesini "bir mühendislik harikası" diye tanımladı.

Uzmanların bu yıl sonuna kadar ölmüş olacağını söylediği Dr. Scott-Morgan, geçen ay şöyle demişti:

Ben ölmüyorum, dönüşüyorum. Ah, bilimi nasıl da seviyorum.

Scott-Morgan ayrıca “Microsoft'tan daha fazla gelişme kaydettiğini” söyleyerek espri yaptı.

“Cyborg”a dönüşme sürecini internet sitesinde yayımlayan Dr. Scott-Morgan, ALS'nin bir ölüm cezası olarak değil, “geliştirme” için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini savundu. Dr. Scott-Morgan sözlerini şöyle sürdürdü:

Zamanla giderek daha fazla ALS’li, ileri derecede engelli, yaşlı ya da fizikselliğin dar kılıfından kurtulma tutkusu taşıyan kişi benim yanımda durmayı seçecek. Ve hepimiz dimdik duracağız. Gururlu olacağız... çünkü yalnızca "hayatta kalmayı" reddediyoruz.

Bilim insanı aynı zamanda eşi Francis ile birlikte bir dernek kurarak "Gelişme Hakkı" kampanyasına daha fazla fon sağlanması ve sağlık hizmetleri tüzüğünde değişiklik yapılması için milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu.

Dr. Scott-Morgan'a göre akciğerleri balgamdan temizlemek için nefes borusu ameliyatıyla öksürme desteği veren bir makinenin “hayat kurtaran kombinasyonu” ALS'lilerin yüzde birinden daha azına sağlanıyor.

Dr. Scott-Morgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her zamanki mevzuları ve Brexit'i aşıp kendini duyurabilecek bir ses çıkarmamız gerekiyor. ALS'nin sesi çok uzun zamandır büyük ölçüde duyulmamıştı.

Independent Türkçe

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