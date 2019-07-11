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11 Temmuz 2019 Perşembe 12:36:47 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:42:29

Hollandalı yazardan çarpıcı 'Srebrenitsa' yazısı: Mladiç, "Sonunda Türklerden intikam alabileceğiz" dedi

Boşnak asıllı Hollandalı gazeteci yazar Dino Suhonic, Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü sebebiyle bir yazı kaleme aldı. Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden NRC’de yayımlanan yazıda, Srebrenitsa soykırımının Hollandalı BM askerlerinin gözetiminde gerçekleştirildiği ve bunun her şeyden önce bir Müslüman kıyımı olduğu kaleme alındı. Katliamı gerçekleştiren Ratko Mladiç'in olayın arifesinde "Sonunda Türklerden intikam alabileceğiz." dediğini aktaran Dino Suhonic, soykırımın önceden planlı olduğunu belirtti.

TM Dijital Haber Merkezi

Srebrenitsa soykırımının üzerinden 24 yıl geçti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında en az 8 bin 732 Boşnak sivil acımasızca katledildi.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birlikleri, tarihler 11 Temmuz 1995’i gösterdiğinde Hollandalı Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin gözetimindeki Srebrenitsa’yı işgal etti. Hollandalı askerlere sığınan Boşnakların Sırp askerlerine teslim edilmesinin ardından yaşanan soykırım, sadece kurban yakınlarının değil, tüm Boşnak milletinin de en derin yarası olarak kabul ediliyor.

Hollanda’nın yüksek tirajlı gazetelerinden NRC Handelsblad için bir yazı kaleme alan Boşnak asıllı Hollandalı gazeteci yazar Dino Suhonic, Hollandalı BM askerlerinin gözetiminde Sırp askerlerce gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

“SREBRENİTSA’NIN, MÜSLÜMAN NEFRETİNİN DIŞAVURUMU OLDUĞUNU KABUL EDİN”

Srebrenitsa soykırımının her şeyden önce bir “Müslüman katliamı” olduğunu yazan Suhonic, yazısına “Srebrenitsa’nın Müslüman nefretinin dışavurumu olduğunu kabul edin” başlığını attı.

Soykırımın Avrupa’nın gözleri önünde gerçekleştiğini anlatan Dino Suhonic, “Neredeyse bütün dünya, Ratko Mladiç’in kana susamış askerlerinin şehri nasıl yakıp yıktığını gördü. Hollandalı BM Barış Gücü askerleri, kendi gözetimleri altında gerçekleşen soykırımın bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa soykırımının Hollanda’da gerçekleşen tartışmaların derin bir parçası olduğunu yazan Suhonic, “Srebrenitsa, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük trajediydi, fakat tek soykırım bu değildi. 1992 yılında Sırp ve Hırvat askerler, Bosna Hersek’in farklı kentlerinde on binlerce Müslümanı öldürmüştü. En şiddetli trajedilerden biri, Müslümanların kolay tanınmaları için beyaz kurdele takmaya zorlandığı Prijedor kentinde gerçekleşmişti.” satırlarını kaleme aldı.

“AVRUPA’NIN ‘BİR DAHA ASLA’ SLOGANI BAŞARISIZ OLDU”

Toplumsal tartışmalarda Srebrenitsa’nın, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da dile getirilen “Bir daha asla!” sloganının nasıl başarısız olduğunun kanlı bir sembolü olduğunu ifade eden Dino Suhonic, şunları kaydetti:

“Birçok dünya lideri, Srebrenitsa soykırımını lanetleyen açıklamalar yaptı, fakat bunun aslında bir Müslüman katliamı olduğunu görmezden geldi. Yaşananların önceden detaylıca planlandığı ve hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.”

“SONUNDA TÜRKLERDEN İNTİKAM ALABİLECEĞİZ”

Srebrenitsa’da yaşananların tekil bir olaydan ibaret olmadığının altını çizen Dino Suhonic, Ratko Mladiç’in katliamın arifesinde “Sonunda Türklerden intikamımızı alabileceğiz.” dediğini ve bununla Osmanlı Devleti’ne atıfta bulunduğunu anlattı.

Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın, Avrupalı hükûmetler ve Bush yönetiminin savaşı durdurmadığı için gerçekleştiğinin altını çizen Suhonic, “Aradan geçen dört yılın ardından, Bill Clinton ve Avrupalı müttefikleri katliamlara bir son verebildiler, fakat her şey için artık çok geçti.” ifadelerini kullandı.

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