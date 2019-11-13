  • Bist 100
    104021
  • Dolar
    5,7751
  • Euro
    6,3607
  • Altın
    270,9070
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı
İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi
Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı 21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş! 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş!
YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı
İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Bolivya'da şiddet hız kesmiyor Bolivya'da şiddet hız kesmiyor
Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek
Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı
Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor
Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı! Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı!
25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması 25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması
Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin' Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin'
Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları
Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta son 7,5 yılı denetlemek için harekete geçti Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta son 7,5 yılı denetlemek için harekete geçti
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:18:13 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:19:08

Bolivya'da şiddet hız kesmiyor

Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında 39 kişi yaralandı.

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçilerince düzenlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde toplam 39 kişi yaralandı.

Krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların yaşandığı Cochabamba vilayetinin farklı bölgelerinde taraflar arasında gece boyu süren çatışmalarda, 3 kişi ateşli silahla yaralandı.

Bazı göstericiler Sacaba kentindeki garnizon komutanlığını kundakladı. Basında kundakçıların hangi tarafı desteklediklerine dair bilgi yer almadı.

Cochabamba'nın kırsalında da Morales destekçisi yerlilerin yaptığı yürüyüşte Anez'in geçici devlet başkanlığına itiraz edildi.

Sağcı muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayeti kırsalındaki Yapacani'de bir polis merkezi, Morales destekçisi olduğu değerlendirilen grup tarafından basıldı.

La Paz'da sakin gösteri

Başkent La Paz'da toplanan, Morales’in partisi Sosyalizm Hareketine (MAS) mensup Bolivyalılar, muhaliflerin bazı gösterilerinde hedef alınan Kızılderili bayrağı Whipala'ya saygı gösterilmesini talep etti.

Askerin yoğun güvenlik önlemleri alındığı gösteride, Morales taraftarlarının, muhaliflerin safına geçmelerinden ötürü büyük tepki gösterdiği polisler, askerlerin gerisinde pozisyon aldı.

Göstericiler kent merkezindeki tarihi dikilitaşa Whilpala'yı astı.

Muhaliflere düzeni sağlamaları için 24 saat süre

Gösteride konuşan Morales destekçisi Bolivya İşçi Merkezi (COB) temsilcileri, muhaliflere ülkeyi normalleştirmeleri için 24 saat süre verdiklerini, aksi durumda tüm ülkede genel grev ilan edeceklerini duyurdu.

Morales destekçilerinin birçok barikatla yolları kapattıkları, La Paz'ı dünyaya bağlayan uluslararası havalimanının bulunduğu El Alto kentindeki gösteriler de devam ediyor.

Bolivya'da günlerdir süren şiddet olaylarında 3 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ