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13 Aralık 2019 Cuma 00:38:07 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 00:41:24

Morales'in yerine gelen Anez'in ilk icraatı! ABD ve İsrail'e vizeyi kaldırdı

Bolivya basınında çıkan haberlere göre, muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales yerine gelen geçici devlet başkanı Anez, hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'den gelen turistlerin ülkeye vizesiz girmesini sağlayacak kararnameyi imzaladı.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Anez, Bolivya'nın tüm bölgelerinde turizm ve yatırımın geliştirilmesi için iki ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasının turizme büyük katkı yapacağını dile getirdi.

Vizelerin kaldırılmasının "her iki ülke ile yakın dostluğu" güçlendireceğini vurgulayan Anez, Bolivya'nın "dünyaya açık kapılar" politikasını sürdüreceğini belirtti.

MORALES, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KOPARTMIŞTI!

Bolivya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı. O dönemde Morales, İsrail'in operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirip, ilişkileri koparma kararı almıştı.

Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını da iptal etmişti.


AA

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