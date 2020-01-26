26 Ocak 2020 Pazar 07:12:35 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 07:13:26
BM'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını, destek teklifinde bulunduklarını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.
Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.
AA
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