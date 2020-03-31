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31 Mart 2020 Salı 23:39:08 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 23:46:00

BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz." dedi.

Guterres, bu krizin ancak ''siyasi oyunların'' bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekerek ''Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor." ifadesini kullandı.
G20 ülkelerine Afrika çağrısı

Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika'ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

5 İLA 25 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

Guterres'in açıkladığı rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü, salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.
Sağlığa ayrılan ortalama küresel bütçe yüzde 4,7

Raporda ayrıca dünyadaki kırsal nüfusun yüzde 50'sinin, kentsel nüfusun ise yüzde 20'sinin sağlık sigortası olmadığına, gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sini sağlığa ayırdığına, küresel ortalamanın ise 4,7 olduğuna dikkat çekiliyor.

1,5 MİLYAR ÖĞRENCİ, 60 MİLYON ÖĞRETMEN EĞİTİME ARA VERDİ

Eğitim sektöründe ise salgın yüzünden 166 ülkede okulların kapandığı ve 1,52 milyar öğrenci ile 60,2 milyon öğretmenin eğitime ara verdiği kaydediliyor.

AA

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