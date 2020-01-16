16 Ocak 2020 Perşembe 14:27:14 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:30:10
BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi
Birleşmiş Milletler (BM) Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılar sonrası Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyelinin geldiğini belirtti.
BM'den yapılan açıklamaya göre, İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığını açıkladı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.
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