15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:40:40
'Bizi mahvediyorlar'
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliğin, ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi.
Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan Trump, DTÖ'ye üyeliği ‘felaket’ ve ‘korkunç’ olarak nitelendirerek, “Gerekirse çıkacağız. Bizi yıllardır mahvediyorlar ve bu artık olmayacak” dedi. Trump, örgüte üyeliğin ABD'nin küresel blokun bir üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dezavantajlı olduğunu iddia etti.
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