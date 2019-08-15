'Bizi mahvediyorlar'

Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan Trump, DTÖ'ye üyeliği ‘felaket’ ve ‘korkunç’ olarak nitelendirerek, “Gerekirse çıkacağız. Bizi yıllardır mahvediyorlar ve bu artık olmayacak” dedi. Trump, örgüte üyeliğin ABD'nin küresel blokun bir üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dezavantajlı olduğunu iddia etti.