Bezos'u solladı! Zirve el değiştirdi

SERVETİNİN YARISINI BAĞIŞLAMIŞTI

Geliri 110 milyar dolara çıkan Gates, serveti 109 milyar dolar seviyesinde kalan Bezos'u geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Microsoft'a vermesi, hisse hareketlerinde etkili oldu. Gates'in serveti, çok daha fazla olabilirdi fakat milyarder işadamı, 1994 yılında parasının yarısını (35 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlamıştı.