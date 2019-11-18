18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 08:53:53
Bezos'u solladı! Zirve el değiştirdi
Uzun zamandır 'dünyanın en zengini listesi'nde ilk sırada yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, birinciliği Microsoft'un sahibi Bill Gates'e kaptırdı.
SERVETİNİN YARISINI BAĞIŞLAMIŞTI
Geliri 110 milyar dolara çıkan Gates, serveti 109 milyar dolar seviyesinde kalan Bezos'u geçti. ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Microsoft'a vermesi, hisse hareketlerinde etkili oldu. Gates'in serveti, çok daha fazla olabilirdi fakat milyarder işadamı, 1994 yılında parasının yarısını (35 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlamıştı.
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