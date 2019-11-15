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15 Kasım 2019 Cuma 18:52:35 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 19:12:02

Beyaz Saray, Trump ile Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinde dikkat çeken kritik detay

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ı azil sürecine götüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metnini yayımladı. Metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci devam ediyor. Beyaz Saray, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki ilk telefon görüşmesinin notunu yayımladı.

Telefon görüşmesinin Zelensky'nin devlet başkanı seçilmesinden sadece birkaç saat sonra yapıldığı ifade edildi. Metinde Trump’ın iki ülke devlet başkanının ilişkilerinin iyi olduğundan bahsettiği ifadesi de yer aldı.

Trump, Zelensky'yi seçim başarısından dolayı tebrik ederken iki devlet başkanı gerçekleştirilen telefon görüşmesinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Zelensky’nin Trump'ı devir teslim törenine davet ettiği aktarılan metinde Trump’ın en kısa zamanda görüşecekleri bilgisi yer aldı.

Yayınlanan metinde 2020 başkanlık seçimleri adayı Joe Biden ve oğlu hakkında hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

İHA

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