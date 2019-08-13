Berlin'de iki Türk anne Türkçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğradı
Berlin'de, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı belirtildi.
Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.
37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.
Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.
AA
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